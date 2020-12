Juíza concede liminar para proibir concessão do Ibirapuera

247 - A juíza Liliane Keyko Hioki, da 2ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, concedeu liminar para suspender, temporariamente, a concessão do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, o complexo do Ibirapuera, segundo coluna de Demétrio Vecchioli no UOL.

O complexo tem dois ginásios, estádio de atletismo e parque aquático e o pedido foi apresentado em ação popular assinada por diversos atletas, ligados principalmente ao grupo Esporte Pela Democracia.

O governo do estado de São Paulo, chefiado por João Doria (PSDB), diz que o edital de concessão do complexo por 35 anos para a iniciativa privada será lançado ainda em dezembro.

Confira a íntegra da decisão:

