Juíza mantém prisão preventiva de Igor Pinheiro, acusado de furtar bicicleta que levou casal a acusar jovem negro

247 - A juíza Daniele Lima Pires Barbosa, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), negou a liberdade provisória de Igor Martins Pinheiro, acusado de furtar a bicicleta elétrica que levou ao caso de racismo por parte de um casal branco no bairro do Leblon. Com isso, Igor continuará em prisão preventiva.

A audiência deste sábado (20) foi em relação a sua prisão, que ocorreu na última quarta-feira. Na decisão, a juíza considerou "regular o ato prisional e o mandado de prisão" impostos a Igor.

A vítima de racismo, Matheus Ribeiro, 22, passou a ser investigado pela polícia do Rio de Janeiro por receptação, após constatação de que ele comprou uma bicicleta furtada.

"A bicicleta elétrica utilizada por Matheus Ribeiro foi apreendida por ser produto de furto e será devolvida ao seu legítimo proprietário", disse, em nota, a polícia

