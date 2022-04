Juliano Medeiros defende aliança com Haddad e nega acordo por apoio do PT a Boulos em 2024

Apoie o 247

CartaCapital - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou nesta terça-feira 5 que a retirada da candidatura de Guilherme Boulos ao governo de São Paulo não está ligada a um apoio do PT ao líder do MTST na eleição para a Prefeitura da capital paulista em 2024.

No final de março, o ex-presidente Lula disse que o psolista deve receber o apoio do PT daqui a dois anos. Em 2022, Boulos buscará uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Não há nenhuma negociação em relação a 2024. A gente tem uma eleição muito mais dura para enfrentar em 2022”, disse Medeiros em entrevista ao canal de CartaCapital no YouTube. Ele elogiou a decisão de Boulos de abdicar da disputa estadual a fim de “construir a unidade das esquerdas em São Paulo”.

“Não me espanta que Lula e Haddad reconheçam nesse gesto generosidade e grandeza e sinalizem que ele qualifica Boulos a ser o candidato da unidade das esquerdas à Prefeitura de São Paulo em 2024.”

