Juliette lamenta assassinato de Kathlen e cobra justiça: “desde Marielle, procuramos respostas e responsáveis”

247 - A campeã do BBB Juliette Freire cobrou em suas redes sociais nesta quarta-feira (9) justiça contra o genocídio da população preta e periférica.

A modelo e designer de interiores Kathlen de Oliveira Romeu, de 24 anos e grávida de quatro meses, foi morta na última terça-feira (8) durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos, no bairro do Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Boa tarde, meu povo! Estou sumida por conta dos trabalhos. Ontem fiquei muito triste com a notícia da morte de Kathlen, uma mulher tão linda que estava grávida e foi assassinada. Desde Marielle, procuramos respostas e responsáveis. Até quando?! Meus sentimentos aos familiares”, disse Juliette.

