“Juntos faremos história”, agradece Haddad ao apoio do PSol e Rede ao governo de SP

247 - Em reunião da federação formada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSol) e Rede Sustentabilidade, as legendas confirmaram neste sábado (30), o apoio ao nome de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

“O PSOL acaba de aprovar o apoio a Fernando Haddad para o governo de SP. É hora de acabar com o tucanistão no estado e o bolsonarismo no Brasil!”, registrou a conta do partido no Twitter.

Haddad também usou as redes para agradecer o apoio. “Agradeço aos companheiros e companheiras do PSol a confiança. Nunca, o Brasil e SP dependeram tanto da nossa unidade. Juntos, faremos história!!!”, escreveu o candidato petista.

Agradeço aos companheiros e companheiras do @psol50 a confiança. Nunca, o Brasil e SP dependeram tanto da nossa unidade. Juntos, faremos história!!! https://t.co/OGH4iggiwE — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) July 30, 2022





