Jurista Ives Gandra Martins está internado com coronavírus

247 - O jurista Ives Gandra Martins, 85, está com o coronavírus. Ele está internado no hospital Sírio Libanês. Gandra fez uma cirurgia no esôfago para se curar de um refluxo, em fevereiro.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo informa que "depois da operação, Gandra Martins teve uma isquemia seguida de uma septicemia. Ficou em coma por cinco dias na UTI. Melhorou e foi desentubado. De volta para o quarto, estava fazendo fisioterapia e recuperando os movimentos. "Comecei a andar novamente, pouco a pouco, com alguma dificuldade", diz. "Aí peguei o coronavírus."

A matéria ainda destaca que "o jurista conta que os sintomas apareceram na quinta-feira, quanto teve febre. Fez o teste, que confirmou a suspeita de que estava com Covid-19."