Justiça aceita denúncia do MP-SP, e Renato Cariani vira réu por tráfico de drogas

De acordo com o TJ-SP, cinco réus devem entregar os passaportes em 24 horas e estão proibidos de sair do país edit

247 - A Justiça de Diadema, no ABC Paulista, tornou réu o influenciador fitness Renato Cariani por suspeita de tráfico de drogas. O Judiciário acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo. Ele tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e é sócio com Roseli da Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda. , empresa para venda de produtos químicos em Diadema, Região Metropolitana de São Paulo.

Ficou decidido que cinco réus devem entregar os passaportes em 24 horas e estão proibidos de sair do país. Além de Cariani, outras quatro pessoas foram denunciadas pelo crime: Roseli Dorth, Fabio Spinola Mota, Andreia Domingues Ferreira e Rodrigo Gomes Pereira. O Tribunal de Justiça (TJ-SP) deu um prazo de dez dias para eles apresentarem suas defesas.

De acordo com a Polícia Federal, o influenciador usou uma empresa para falsificar notas fiscais de vendas de produtos para multinacionais farmacêuticas. Os insumos não iam para essas empresas. Eram desviados para a fabricação de cocaína e crack, drogas que, segundo a investigação, abasteciam uma rede criminosa de tráfico internacional comandada por facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

