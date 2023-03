Justiça autoriza a quebra de sigilo telefônico do autor de ataque a escola em SP

Apoie o 247

Carta Capital - A Justiça de São Paulo autorizou a quebra dos sigilos telefônico e telemático do adolescente de 13 anos autor do ataque na Escola Estadual Thomazia Montoro, na capital paulista, na segunda-feira 27.

O pedido foi apresentado pela Polícia Civil, que busca esclarecer se o garoto contou com o apoio de outras pessoas para executar o ataque. Dois garotos são suspeitos de participação indireta no caso. Um deles teria incentivado o atentado nas redes sociais.

O outro suspeito foi flagrado em vídeo conversando em frente ao banheiro da escola com o agressor momentos antes da ação. Em seguida, ele sai do banheiro e o autor do ataque aparece com uma máscara de caveira.

