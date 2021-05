Justiça bloqueia bens do senador Romário

247 – A 4ª Vara Cível do Rio determinou o leilão dos bens do senador Romário para pagar uma dívida de mais de R$ 40 milhões. O rolo ainda é sobre o natimorto projeto do Café do Gol, na Barra, informa o jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no Globo.

