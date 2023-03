Justiça bloqueia R$ 10 mil de Thiago Gagliasso por divulgação de fake news nas redes sociais

Ator e deputado estadual Thiago Gagliasso postou notícia falsa sobre contra Adriana Santana, mãe de uma das 28 pessoas mortas na chacina do Jacarezinho edit

247 - A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 mil das contas bancárias do ator e deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) por divulgar fake news sobre a chacina do Jacarezinho, que deixou 28 pessoas mortas em maio de 2021. A Informação é da coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo,

De acordo com o advogado João Tancredo, Thiago Gagliasso postou nas redes sociais “uma notícia falsa contra Adriana Santana, mãe de um dos jovens mortos na chacina do Jacarezinho, dizendo que a moça estava segurando uma arma”.

A chacina do Jacarezinho ficou conhecida como uma das operações mais letais feitas pelas forças policiais do Rio de Janeiro.

