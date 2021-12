Justiça concede medida protetiva a vereadora de SP agredida por colega

Apoie o 247

Por Mariene Lino, Metrópoles - A Justiça concedeu à vereadora de São Paulo Cris Monteiro (Novo), 60, uma medida protetiva que impede que a vereadora Janaína Lima, 37, do mesmo partido, aproxime-se a menos de 20 metros da parlamentar. No dia 10 de novembro, as duas brigaram durante a votação da reforma da Previdência dos servidores municipais na Câmara Municipal e Cris acusou a correligionária de agarrá-la pelo pescoço.

A parlamentar ficou com ferimentos na região, como mostram fotos divulgadas no dia seguinte à discussão, e disse que teve a peruca arrancada. A briga começou no plenário e continuou no banheiro. Na ocasião, Janaína alegou que agiu em legítima defesa e não tentou enforcar a colega de sigla.

O caso foi registrado na Polícia Civil. O advogado Daniel Leon Bialski, que defende Cris Monteiro, informou que qualquer forma de comunicação entre as duas está proibida. A decisão é da Vara do Juizado Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Leia a íntegra no Metrópoles.

