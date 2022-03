Justiça condena filósofo que chamou Tabata Amaral de “falsa e vagabunda”

Segundo a decisão, filósofo Paulo Ghiraldelli terá de remover o trecho de um vídeo com xingamentos à deputada do PSB-SP. Também deverá pagar dois salários mínimos em favor dela edit

247 - A Justiça Federal da 3ª Região condenou o filósofo e youtuber Paulo Ghiraldelli por injúria, após ele chamado a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) de “falsa e vagabunda”, em fevereiro de 2020, durante um vídeo em que ele acusou a parlamentar se de alinhar à direita. De acordo com a decisão, ele terá de remover o trecho da publicação com xingamentos à congressista no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária progressiva de mil reais. Também deverá prestar serviços a uma comunidade ou a uma entidade pública e pagar dois salários mínimos em favor dela. Ele poderá recorrer em liberdade.

As declarações do filósofo e da congressista foram publicadas nesta terça-feira (15) em reportagem do jornal Correio Braziliense. "Tabata Amaral se transformou na grande farsa política de nossos tempos", disse ele a época. "Eu vou dar um recado direito para você, Tabata. Direto. Na sua cara. Eu te procurei várias vezes para conversar. Por quê? Porque eu queria saber quais eram as suas propostas, porque eu fiz campanha para você, e você fugiu. Sabe por que você fugiu? Porque você é sem vergonha, falsa e vagabunda. É isso que você é", acrescentou.



Na época, a deputada chegou a postar sobre o assunto. "Quando algo tão abertamente machista é relativizado porque o alvo sou eu, chamamos isso de hipocrisia mesmo. Para quem está dizendo que, para mim, tudo é machismo e que não sei lidar com as críticas: há muito machismo, sim, em boa parte das críticas, ofensas e ameaças que recebo. É por isso que continuarei denunciado e lutando contra isso com coragem e convicção, tenha a origem que for", declarou.

