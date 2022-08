Justiça condena o estado de SP a pagar R$ 25 mil a pizzaiolo torturado por policiais

Apoie o 247

247 - A Justiça condenou o estado de São Paulo a pagar R$ 25 mil por danos morais ao pizzaiolo Weslei da Fonseca Guimarães, 29, espancado e torturado por policiais durante uma abordagem em 12 de junho de 2020, no Jaçanã, distrito situado na zona norte da cidade de São Paulo. O funcionário levou pontapés, socos no rosto e golpes de cassetetes. As torturas duraram ao menos 15 minutos.

De acordo com a juíza Bruna Acosta Alvarez, da 1ª Vara Especial da Fazenda Pública, "houve evidente extrapolação dos limites legais pelos policiais militares que realizaram a abordagem, que resultaram em inegáveis danos físicos e morais, a ensejar a responsabilidade do estado". Cabe recurso contra a decisão. A informação foi publicada nesta sexta-feira (5) pela coluna de Josmar Jozino, no portal Uol.

Ela também condenou o estado a pagar indenizações por danos materiais no valor de R$ 829,28 por conta dos gastos de Weslei com remédios. "A vítima sofreu ofensa à sua integridade física decorrente de inúmeras agressões praticadas por policiais militares", disse.

Policiais militares bloquearam uma parte da rua no Jaçanã, em 12 de junho, Dia dos Namorados, quando o funcionário foi comemorar a data com a namorada. Weslei parou o carro em um quarteirão mais longe. Ele tentou passar a pé, mas foi impedido por um PM. Levou um chute na perna.

No caminho de volta, o pizzaiolo foi abordado por policiais militares, que o jogaram no chão e o espancaram. Ele foi arrastado até uma escadaria e foi novamente torturado com pontapés e socos no rosto. Também levou golpes de cassetetes. As torturas duraram ao menos 15 minutos.

O Ministério Público Estadual denunciou um tenente, um sargento e oito soldados pelos crimes de tortura e coação, violação de domicílio e lesão corporal.

