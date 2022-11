Justiça condena pintores que mataram idosa e diarista a 76 anos de prisão

Apoie o 247

247 - O juiz Flavio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, condenou nesta quarta-feira (16) a 76 anos, dois meses e 20 dias de prisão os pintores Jhonatan Correia Damasceno e William Oliveira Fonseca pelos assassinatos da idosa Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e da diarista Alice Fernandes de Silva, de 51, em 9 de junho, no Flamengo, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Os criminosos cortaram o pescoço de cada vítima e queimaram seus corpos. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com a sentença, "o crime foi perpetrado com extrema e exacerbada crueldade - esgorjamento - contra duas mulheres indefesas), perpetrado em concurso de pessoas, dificultando, assim, eventual reação das vítimas, de longa duração do delito. Os réus ingressaram no apartamento da vítima Martha por volta das 13h30 e de lá saíram juntos por volta das 16h40 -, já que durante horas, as vítimas, antes de serem mortas, ficaram amordaçadas e amarradas, sofrendo, dessa forma, verdadeira 'tortura' física e moral)".

