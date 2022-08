Justiça condena SP a pagar R$ 600 mil a familiares de vítima de chacina

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou o estado paulista a pagar cerca de R$ 600 mil por danos morais a familiares do pintor Jailton da Silva, assassinado aos 28 anos na chacina de Osasco, em 2015. Ele foi uma das 17 vítimas da maior chacina registrada na história do estado de São Paulo. Policiais militares e guardas civis da cidade de Barueri foram responsáveis pelos assassinatos. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

"Não há controvérsia nos autos, no substancial, acerca da morte de Jailton Vieira da Silva, que se vitimou por disparos de agentes policiais", disse o desembargador Ricardo Dip, relator do caso.

De acordo com a defesa dos familiares da vítima, "a chacina revelou o fracasso do Estado em coibir a formação de grupos de extermínio em suas forças de segurança". "E isso deve ser alvo de severa repulsa por parte do Judiciário. As indenizações precisam efetivamente servir de exemplo para a mudança", afirmou.

