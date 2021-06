Justiça dá 15 dias para que Witzel se explique sobre acusações contra Flávio Bolsonaro na CPI

Em depoimento, o ex-governador insinuou que o senador Flávio Bolsonaro teria ligação com a gestão dos hospitais federais do Rio e com o assassinato da vereadora Marielle Franco edit

247 - O juiz Ricardo Coronha Pinheiro, da 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, deu 15 dias para que o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel se explique acerca das acusações que fez contra o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) em depoimento à CPI da Covid no Senado.

A defesa do senador argumenta que Witzel teria cometido os crimes de calúnia, difamação e injúria ao insinuar que Flávio teria ligação com a gestão dos hospitais federais do Rio e com o assassinato da vereadora Marielle Franco.

Advogados de Flávio questionam o que Witzel quis dizer ao afirmar que as unidades de saúde do estado "têm um dono". Além disso, a defesa relata que o ex-governador, em reservado, disse a senadores que o "dono" seria Flávio Bolsonaro. "O que pretendeu dizer o interpelado: que haveria corrupção? Tráfico de influência? Relações espúrias de compadrio? Em que contexto um Senador da República poderia ser dono ou ter alguma ingerência em hospitais federais em algum ente da federação?".

Witzel tem depoimento sigiloso à CPI marcado para 9 de julho, no qual o ex-governador pretende detalhar aos senadores uma suposta influência de Flávio Bolsonaro na rede hospitalar federal no Rio.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.