Justiça de São Paulo autoriza o despejo de mais de 600 famílias em plena pandemia

Revista Forum - Na noite desta segunda-feira (9), o juiz Antônio Carlos Santoro Filho, da 11ª Vara Cível do Fórum de Santo Amaro, determinou o despejo de mais de 600 famílias que estão na ocupação Jardim Novo Horizonte, Zona Sul da cidade de São Paulo, e que é organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).



De acordo com informações do MTST, o terreno ocupado é uma Zona Especial de Interesse Social e, por conta disso, deveria servir como habitação popular. Mas está abandonado há mais de 50 anos em uma das áreas mais adensadas e pobres da cidade. Além disso, a ocupação é formada por famílias que foram despejadas durante a pandemia (leia a íntegra na Revista Forum).



Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram. A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como em brasil247.com/apoio Apoie o 247