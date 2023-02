Justiça de SP autoriza remoção forçada de moradores de áreas de risco

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça em Caraguatatuba determinou que o estado de Sâo Paulo pode obrigar famílias que vivem em áreas de risco no Litoral Norte paulista a saírem de suas casas, informou o governo estadual nesta quarta-feira (22). O pedido foi feito pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Sebastião.

O governador Tarcísio de Freitas diz que a medida é necessária pelo risco de novos deslizamentos e alagamentos e que será acompanhada de assistência social.

O Litoral Norte foi atingido pela pior chuva da história brasileira, deixando dezenas de mortos e centenas desabrigados, principalmente na cidade de São Sebastião.

>>> Litoral de São Paulo contabiliza 48 mortes e espera mais chuva para esta quarta-feira

“Obrigar é complicado, então vamos vir com assistência social tentando convencer a pessoa a sair. Ontem, na Barra do Sahy uma senhora me pediu ajuda porque o pai não queria sair da casa, que está com muito risco de cair. Estamos lá tentando convencê-lo”, disse.

“Vamos usar todos os argumentos, mostrar o risco, acolher, proteger o patrimônio e, em último caso, a gente vai fazer a remoção compulsória”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.