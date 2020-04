Justiça de SP determina afastamento de enfermeiros em grupos de risco e sem material de proteção

A Justiça de São Paulo atendeu ao pedido do Sindicato dos Enfermeiros e determinou que o governador João Doria (PSDB-SP) providencie, em até cinco dias, o afastamento de enfermeiros que pertençam a grupos de risco e sem proteção do coronavírus edit

247 - A Justiça de São Paulo determinou que o governo de João Doria (PSDB-SP) providencie, em até cinco dias, o afastamento de enfermeiros que pertençam a grupos de risco do coronavírus e também daqueles que estejam com acesso insuficiente a material de proteção. A informação é do colunista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo.

A decisão da juíza Alexandra Fuchs de Araujo, da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, atende a ação civil pública do Sindicato dos Enfermeiros do Estado.

De acordo com a decisão, devem ser ‘realocados para função com baixo risco de contato com doentes infectados pelo coronavírus, até o final da pandemia, com comprovação nos autos’. “Não sendo cumprida a liminar, esses profissionais poderão se afastar sem nenhum risco de processo administrativo ou suspensão de remuneração”.

