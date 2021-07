Justiça decide que fiança para Pastor Everaldo deixar a cadeia é de R$ 1 milhão

247 - A juíza Caroline Figueiredo, substituta da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, determinou, nessa quinta-feira (1), que o Pastor Everaldo pague fiança de R$ 1 milhão para revogar a prisão preventiva dele, decretada em setembro pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por suspeita de ser um dos líderes de esquemas de corrupção identificados pelo Ministério Público Federal (MPF) durante o governo de Wilson Witzel no Rio.

A magistrada também determinou o cumprimento de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, de acordo com informações publicadas pela coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

O caso do pastor chegou à primeira instância e teve denúncia aceita em meados de junho. O religioso tem autorização para ser solto por excesso de prazo no tempo de detenção.

O chefe do PSC está proibido de manter contato com outros investigados, de sair do Rio e acessar repartições públicas. O pastor precisará cumprir recolhimento noturno.

