Justiça decreta falência pessoal de Alexandre Frota

247 - A Justiça decretou, nesta quinta-feira (15), a falência pessoal do deputado federal Alexandre Frota (PROS-SP), informa o portal O Antagonista.

O pedido havia sido feito pelo próprio parlamentar, que alegava "ser detentor de dívidas superiores a R$ 1,4 milhão com vários credores, valor que supera a quantia de bens que ele tem em seu nome", de acordo com o portal. Ele também afirmou que é réu em diversos processos que cobram indenizações e que não possui recursos para arcar com os valores das condenações.

O juiz Carlos Aiba Aguemi, da 3ª Vara Cível do Foro de Cotia (SP), então, reconheceu a situação de insolvência civil de Frota e determinou que a massa falida do deputado será administrada pelo Banco Econômico.

“Nos documentos juntados não consta qualquer bem de valor relevante que integre o patrimônio do devedor. As dívidas, de outro lanço, de início já alcançam o patamar de R$ 1.400.000,00. Portanto, é evidente a situação de insolvência do autor, sendo recomendado estabelecimento de concursos de credores para satisfação equânime dos débitos, mediante controle do Judiciário”, afirmou o juiz em sua decisão.

