Justiça determina exames e isolamento de casal que retornou da Europa e fez pouco caso da pandemia

247 - A Justiça de Itapira, interior de São Paulo, acatou na última sexta-feira (20) uma ação civil pública do Ministério Público de São Paulo e determinou que um casal que retornou recentemente de uma viagem à Europa se submeta a avaliação médica ou epidemiológica para verificar se estão contaminados pelo novo coronavírus, além de permaneceram em isolamento ou quarentena.

A solicitação do MP veio após o casal divulgar vídeos nas redes sociais em que parecem andando de bicicleta na zona rural da cidade e falando que estão infectados, além de reclamarem da reação das pessoas.

"Fomos confinados pelo mundo da população, porque a nossa saúde está muito debilitada [...] a gente vai pedalar uns 70, 80 [quilômetros] por dia até onde a nossa saúde vai aguentar. Já que estamos com coronavírus, então vamos levar ele para o mundo do 'mountain bike'. Só um esclarecimento pro povo que está excluindo a gente da sociedade”, dizem no vídeo.

“Conforme documentos juntados, verifica-se a presença das verossimilhança das alegações apresentadas. O perigo da demora, por outro lado, decorre dos potenciais danos à saúde da coletividade, por conta da ausência de avaliação médica, bem como, de medida de isolamento", destacou a juíza Hélia Regina Pichonato em seu despacho.