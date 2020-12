Justiça determina que governo de SP apresente proposta de retorno das aulas e plano de vacinação de educadores

Decisão foi tomada após ação movida por grupo de pais. Prefeitura de SP e governo do estado têm dez dias para prestar esclarecimentos. Desde outubro escolas estão autorizadas a reabrir pelo plano estadual edit

247 - A Justiça determinou nesta quarta-feira (16) que o governo de São Paulo e a prefeitura da capital paulista apresentem um cronograma de retorno das aulas presenciais para 2021. A reportagem é do portal G1.

A decisão também exige que o governo estadual esclareça se há previsão de inclusão dos trabalhadores da educação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

Tanto governo quanto a Prefeitura de São Paulo têm o prazo de dez dias para prestar os esclarecimentos à Justiça.

Nesta manhã, o governo de São Paulo anunciou uma mudança nos critérios para abertura de escolas em meio à pandemia. A ideia é permitir que escolas públicas e particulares recebam alunos até mesmo na fase vermelha do Plano São Paulo, que corresponde aos piores índices da pandemia. Hoje, todas as regiões do estado estão na fase amarela.

A proposta também não indica vacinação dos profissionais da educação, o que gerou diversas críticas.

