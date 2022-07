Justiça determina que Maluf pague multa de R$ 2,87 milhões por improbidade

De acordo com o processo, quando ele foi prefeito de São Paulo, aplicou medidas irregulares nas contas da cidade para justificar gastos extras no orçamento edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça de São Paulo determinou nesta segunda-feira (4) ao ex-prefeito Paulo Maluf (PP) o pagamento de uma multa de R$ 2,87 milhões em cumprimento a uma sentença que o condenou por improbidade administrativa. De acordo com o processo, quando ele foi prefeito da capital paulista, em 1996, projetou uma arrecadação de impostos maior do que a realizada, ou seja, aplicou medidas irregulares nas contas da cidade para justificar gastos extras no orçamento.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Maluf, em 2017, pelo crime de lavagem de dinheiro, com pena fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Há quatro anos, ele está em prisão domiciliar humanitária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE