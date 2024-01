Justiça determina que Prefeitura de SP volte a oferecer serviço de aborto em hospital

Apoie o 247

247 - A Justiça de São Paulo obrigou a prefeitura a voltar com o serviço de aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte da capital paulista. O Judiciário atendeu a um pedido feito pela deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL) e pelo vereador Celso Giannazi (PSOL). O hospital suspendeu o procedimento em dezembro de 2023, para a reorganização da rede hospitalar e realização de cirurgias.

De acordo com o juiz Adler Batista Oliveira Nobre, a prefeitura precisa reativar o serviço e promover "busca ativa para que todas as pacientes que tiveram o procedimento cancelado sejam atendidas com brevidade".

A prefeitura tem 10 dias para realizar o procedimento nas pacientes que tiveram acesso negado ao serviço por causa da suspensão da atividade, sob multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da decisão.

