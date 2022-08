Justiça determina que sobrinho de Bolsonaro vá a júri popular por tentativa de feminicídio

Apoie o 247

247 - A Justiça de São Paulo determinou que Orestes Bolsonaro Campos, sobrinho de Jair Bolsonaro (PL), vá a júri popular por tentativa de feminicídio, após ser acusado de ter entrado na casa da ex-mulher, com quem viveu por 17 anos, e tentado matá-la. Campos também tentou matar o atual companheiro dela. O caso teria ocorrido em outubro de 2020 no município de Cajati (SP), cidade a cerca de 230 quilômetros da capital paulista.

Campos é filho de Denise Bolsonaro Campos, irmã de Bolsonaro. A decisão determinando o júri popular foi publicada no dia 25 de julho, mas o julgamento não tem data marcada.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (2) pelo portal Uol, Orestes responderá por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, contra o casal. Em relação à ex-mulher, podem aumentar a pena dele porque o crime foi cometido tendo como uma das razões a condição de sexo feminino.

O Ministério Público pediu que Orestes seja condenado por tentativa de homicídio com circunstâncias qualificadoras, que podem aumentar a pena. O sobrinho de Bolsonaro responde a um segundo processo, por lesão corporal.

