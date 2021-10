Justiça do Rio aceita denúncia contra dois policiais por morte em operação no Jacarezinho

Apoie o 247

247 - A Justiça do Rio de Janeiro aceitou nesta segunda-feira (18) a denúncia contra dois policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil pela morte de Omar Pereira da Silva durante a operação no Jacarezinho, zona norte da capital fluminense. Os primeiros réus são Douglas de Lucena Peixoto Siqueira e Anderson Silveira, denunciados por homicídio qualificado e fraude processual. A ação policial resultou em 28 mortes em maio, a mais letal da história do estado.

A juíza Elizabeth Machado Louro determinou o afastamento dos policiais da Core e a proibiu de fazer qualquer atividade policial no Jacarezinho. De acordo com a decisão, eles não podem ter contato com testemunhas do caso.

A magistrada também exigiu que o inquérito da morte de Omar seja compartilhado com os promotores.

