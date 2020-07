Justiça do Rio adia julgamento de ação do PSOL contra Carlos Bolsonaro

Ação do PSOL foi movida após o vereador Carlos Bolsonaro compartilhar uma postagem do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio acusando o ex-deputado Jean Wyllis de ser o “elo perdido entre Adélio Bispo e a Câmara Federal” edit

247 - O 4º grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adiou o julgamento de uma ação movida pelo PSOL contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) que estava marcada para a próxima sexta-feira (31). O processo foi movido após o parlamentar compartilhar uma postagem do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio acusando o ex-deputado Jean Wyllis de ser o “elo perdido entre Adélio Bispo e a Câmara Federal”.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, o adiamento foi solicitado pelos advogados do PSOL e pelo Ministério Público para que as partes possam fazer a sustentação oral dos argumentos durante o julgamento. Uma nova data, porém, ainda não foi definida.

A postagem de Oswaldo Eustáquio fazia referência a uma suposta ligação entre Adélio Bispo, preso por esfaquear Jair Bolsonaro durante um ato de campanha em Minas Gerais, e o ex-deputado Jean Wyllis. Eustáquio, um dos integrantes do núcleo duro de apoio a Jair Bolsonaro nas redes sociais e ligado ao chamado gabinete do ódio, já foi preso no âmbito do inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos e pró-golpe no Brasil.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.