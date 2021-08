Justiça do Rio arquiva inquérito contra casal do Leblon acusado de racismo

247 - A Justiça do Rio decidiu arquivar o inquérito instaurado contra Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, os jovens brancos do Leblon que acusaram Matheus Ribeiro, rapaz negro, de ter furtado uma bicicleta elétrica.

O casal negou ter cometido racismo. Já Matheus afirmou em seu depoimento à polícia acreditar que só foi parado por conta de ser negro.

"Como bem colocou o Ministério Público, faltou o elemento constitutivo do tipo 'falsamente' para configuração de calúnia, vez que a semelhança da bicicleta, do cadeado, o local e o lapso temporal entre os eventos levaram os indiciados a acreditar que poderiam estar diante da bicicleta de propriedade da indiciada", disse o juiz Rudi Baldi Loewenkron na decisão.

No entanto, o juiz também destacou que Mariana e Tomás ainda podem ser punidos por terem feito uma "acusação imprudente".

"O crime de calúnia só se última a partir do dolo, que ora não se vislumbra para configuração do crime imputado, o que, por certo, não afasta a possibilidade de responsabilidade civil pela acusação imprudente", completou.

“Lorão”

Igor Martins Pinheiro, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil como autor do roubo da bicicleta elétrica. Ele foi reconhecido por um segurança do Shopping Leblon que prestou depoimento na delegacia, de acordo com a polícia.

