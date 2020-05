Justiça do Rio libera instalação de tomógrafo dentro da Igreja Universal na Rocinha

Decisão de desembargador em plantão derruba liminar que havia sido concedida na última quarta, e que impedia a instalação do aparelho comprado com uso público para diagnóstico de Covid-19 da população edit

247 - A Justiça do Rio de Janeiro liberou o prefeito Marcelo Crivella a instalar um tomógrafo dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus na comunidade da Rocinha. O aparelho é utilizado para diagnóstico da Covid-19.

A nova decisão, do desembargador Rogério de Oliveira Souza, responsável pelo plantão judiciário na noite desta sexta-feira, de acordo com reportagem do UOL , derruba uma liminar que havia sido concedida na última quarta-feira (13) pela juíza Roseli Nalin, da 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, que impedia a instalação.

Na decisão provisória, a juíza entendeu que não seria “razoável” a instalação de equipamento adquirido pelo poder público em “local diverso, privado, agravado pelo fato de ser uma Igreja de onde o Sr. Prefeito é bispo licenciado”.

