Justiça do Rio suspende lei que obriga redução de mensalidades de escolas em 30%

247 - A Justiça do Rio suspendeu a aplicação da lei estadual que obrigava as escolas particulares a reduzir as mensalidades em 30% por conta da pandemia do coronavírus. A decisão liminar é da noite desta segunda-feira. De acordo com a juíza Regina Chuquer, da 6ª Vara da Fazenda Pública, a Assembleia Legislativa do estado usurpou a competência da União de legislar em matéria de Direito Civil.

A redução do valor das mensalidades enquanto durasse o estado de calamidade provocado pela Coivd-19 foi instituída pela Lei 8.864/20.

De acordo com o ministério da Saúde, o estado do Rio tem 80.946 confirmações e 7.728 mortes por conta do coronavírus.

