Justiça do Rio torna Jairinho réu pelos crimes de lesão corporal e dano emocional no caso Henry Borel

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) tornou o ex-vereador Jairo Souza, o Dr. Jairinho, réu pelos crimes de lesão corporal e dano emocional, além da contravenção penal de vias de fato, pelo caso Henry Borel – criança de 4 anos que foi espancada pelo ex-vereador, seu padrasto, até a morte.

A decisão, unânime, foi assinada na última quinta-feira, 18, informou o Metrópoles . A Quarta Câmara Criminal do TJRJ aceitou integralmente a denúncia do Ministério Público do Estado contra o ex-vereador, após recurso apresentado pelo MP.

Em 2021, a Justiça havia recebido a denúncia apenas pelo crime de estupro, no caso relatado pelo desembargador Francisco José de Asevedo.

Ele e sua ex-companheira Monique Medeiros, mãe de Henry, são réus pela morte violenta do garoto e, na semana passada, o MP pediu que Jairinho e Monique sejam julgados por um júri popular.

