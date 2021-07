Justiça do RJ ordena retirada de vídeos de Gabriel Monteiro das redes sociais e do Youtube

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar em favor de Luciano de Vasconcelos, coronel da PM, ordenando que o vereador bolsonarista Gabriel Monteiro (PSD) e o Google excluam três vídeos das redes sociais e do Youtube edit

247 - A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar em favor de Luciano de Vasconcelos, coronel da Polícia Militar (PM), ordenando que o vereador bolsonarista Gabriel Monteiro (PSD) e o Google excluam três vídeos das redes sociais e do Youtube. O coronel alega que o conteúdo, que o aponta como membro da contravenção penal no estado, é "injurioso, difamatório e calunioso".

Segunda a juíza Luciana Santos Teixeira, "há afirmações graves a respeito do impetrante [Luciano de Vasconcelos], as quais extrapolam a liberdade de expressão na medida em que lhe imputam crimes, diante de vasta audiência, submetendo-o a um verdadeiro linchamento virtual, tudo isso sem que haja qualquer denúncia formal, inquérito ou investigação em seu desfavor, baseando-se o 1º réu [Gabriel Monteiro] tão somente em sua investigação pessoal dos fatos, ou daquilo que apresenta como sendo os fatos".

