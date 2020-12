Justiça expede alvará de soltura para que Crivella deixe presídio

Alvará de soltura em benefício do prefeito do Rio de Janeiro capital, Marcello Crivella, foi expedido nesta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça do Rio. Ele foi preso na terça-feira por envolvimento em um esquema de corrupção edit

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu um alvará de soltura em benefício do prefeito da capital, Marcello Crivella (Republicanos), preso na terça-feira (22) por corrupção. O político está preso no presídio de triagem de Benfica, na Zona Norte da capital, em uma cela separada dos demais detentos da unidade.

Segundo reportagem do jornal O Globo, um dos advogados de defesa da Crivella chegou ao presídio no início da manhã desta quarta-feira (23), pouco antes que um oficial de Justiça chegasse ao local com o alvará de soltura.

Na noite de ontem, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, expediu uma liminar para que Crivella cumpra prisão domiciliar. Ele também determinou o uso de tornozeleira eletrônica, além de outras medidas cautelares.

O prefeito, que está a oito dias de terminar o mandato, foi afastado das funções públicas pela desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, que também emitiu a ordem de prisão.

