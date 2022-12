Justiça Federal de Curitiba manda libertar Sérgio Cabral imediatamente

Na decisão, a juíza Gabriela Hardt determinou o uso de tornozeleira eletrônica e estipulou que Cabral será responsável por arcar com o custo do aparelho edit

Agenda do Poder - A juíza federal Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou nesta segunda-feira a expedição do alvará de soltura do ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que havia substituído sua prisão preventiva pela domiciliar. As informações são de Bela Megale, no Globo online.

Em seu despacho, Gabriela determina que a defesa de Cabral seja intimada com urgência para informar o endereço residencial onde ele cumprirá prisão domiciliar, informação necessária antes de expedir o alvará de soltura.

“Intime-se com urgência a Defesa de SERGIO CABRAL para informar o endereço residencial do acusado. Confirmado o endereço, expeça-se o Alvará de Soltura e o Termo de Compromisso para o acusado”, escreveu.

Na decisão, a juíza determinou o uso de tornozeleira eletrônica e estipulou que Cabral será responsável por arcar com o custo do aparelho.

“Ainda, deverá o acusado arcar com os custos da tornozeleira eletrônica, a serem indicados pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. O dever de indenizar o Estado também está expressamente previsto no art. 39, VIII, da LEP. No caso em tela, reputo adequado que o ônus seja suportado pelo acusado, sobretudo diante de suas condições pessoais e financeiras”.

Gabriela Hardt destaca ainda que Cabral “fica advertido dos termos e das condições impostas para o cumprimento pena em regime domiciliar, principalmente, que deverá permanecer recolhido em prisão domiciliar em período integral nos dias úteis, finais de semana e feriados”.

