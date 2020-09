Justiça indeniza dono da Havan por disparar fake news contra reitor da Unicamp e chamá-lo de “FDP”

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan e entusiasta bolsonarista, a indenizar o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel.

Segundo informações do portal UOL, O TJ reduziu a multa estabelecida em primeira instância, de R$ 20,9 mil para R$ 5 mil.

No post em que ofendeu o reitor da Unicamp, Hang escreveu que Knobel, segundo um amigo, havia gritado "viva la revolução" durante uma formatura. No entanto, a postagem era uma fake news. O reitor nem sequer participou do evento citado pelo bolsonarista.