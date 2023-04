Justiça inocenta Pezão em caso de improbidade por obras de iluminação no Maracanã para a Copa

Além de inocentado, o ex-governador do Rio teve os bens desbloqueados. Pezão era cobrado a ressarcir o erário público por gastos parar adequar o sistema de iluminação do estádio edit

247 - A 3ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou improcedentes os pedidos apresentados pelo Ministério Público do Rio contra o ex-governador Luiz Fernando Pezão, i nforma o jornal O Globo.

O político estava sendo acusado de suspeita de improbidade administrativa e violação dos princípios da administração pública devido à realização de obras adicionais no estádio do Maracanã, com o objetivo de renovar o sistema de iluminação para atender aos requisitos da Copa do Mundo de 2016.

Entre os pedidos do Ministério Público estava o procurador pessoal de Pezão para reembolsar o valor gasto pelo poder público em 2016, para adequar a iluminação do estádio ao "padrão Fifa", apesar das despesas já realizadas anteriormente para os Jogos Olímpicos.

A cobrança contra Pezão era de R$ 2.979 milhões, sujeita a atualização com juros e correção monetária. O governador chegou a ter uma liminar que bloqueou R$ 8.937.000 em seus bens, mas essa medida foi agora revogada. Uma decisão ainda pode ser objeto de recurso.

