Justiça manda deputado bolsonarista pagar R$ 50 mil a Alexandre de Moraes

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou o deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ) a pagar uma indenização de R$ 50 mil ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi publicada pela coluna de Rogério Gentili, no portal Uol.

Pastor evangélico, o parlamentar publicou, nos meses de junho e julho de 2020, vídeos nas redes sociais chamando o magistrado de "esgoto do STF", "tirano", "lixo", "cabeça de ovo" e "cabeça de piroca". "Você é a latrina da sociedade brasileira, não há como se ter respeito por você, você é uma vergonha da justiça brasileira... Canalha", disse.

De acordo com a defesa do ministro, declarações do parlamentar causaram ao ministro "incomensurável dor", bem como "incalculável constrangimento", pois o magistrado é um homem público "com características marcantes de honestidade, ética e credibilidade".

Ao se defender, o deputado afirmou que, "como representante do povo, manifestou em seus vídeos opiniões populares que o povo clama".

