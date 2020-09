Justiça manda libertar motoboy agredido por PM na Zona Norte de São Paulo

O TJ-SP determinou a libertação do motoboy André Andrade Mazzete, de 29 anos, preso após uma suposta tentativa de roubo a um PM na Zona Norte da capital paulista. O motoboy teria sido agredido e xingado pelo policial edit

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou na noite desta terça-feira (1) a libertação do motoboy André Andrade Mazzete, de 29 anos, preso após uma suposta tentativa de roubo ao policial militar Felipe da Silva no Tremembé, na Zona Norte da capital paulista.

De acordo com gravações feitas por vizinhos, o motoboy foi agredido e xingado pelo policial, que afirmou ter sido vítima de uma tentativa de roubo pelo acusado. O motoboy disse que parou a moto apenas para fumar.

A PM afastou o soldado das atividades de rua nesta segunda-feira (31). A Corregedoria investiga a ação contra o motoboy, preso em flagrante e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do Belém, na Zona Leste da capital.

A juíza Tania da Silva Amorim Fiuza disse que as informações apresentadas pelo PM na ocorrência são conflitantes e não justificam a manutenção da prisão do motoboy. "Desta forma, diante das informações conflitantes nos presentes autos, não é cabível a manutenção da prisão do averiguado, visto que há fundadas dúvidas sobre a materialidade da suposta tentativa de roubo".

