Justiça manda Rodrigo Garcia garantir passe livre no metrô de São Paulo no 2º turno

Carta Capital - O juiz Josué Vilela Pimentel, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou nesta quinta-feira 27 que o governador Rodrigo Garcia (PSDB) libere a gratuidade no acesso às estações de metrô e de trem no segundo turno das eleições, no próximo domingo 30.

Na decisão, o magistrado afirma que “a garantia de transporte público gratuito (…) colabora com a lisura das eleições, na medida em que desincentiva o conhecido e famigerado transporte clandestino de eleitores financiado por interesses partidários”.

Ainda segundo Pimentel, o alto índice de abstenção registrado no primeiro turno justificaria a medida, já que “o preço da passagem constitui forte razão a desestimular o comparecimento às urnas do eleitor mais carente”.

Leia a íntegra na Carta Capital .

