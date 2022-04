Justiça muda data do julgamento de Flordelis

Apoie o 247

247 - A juíza Nearis Carvalho Arce, da Terceira Vara Criminal de Niterói (RJ), mudou nessa quarta-feira (27) a data do julgamento da ex-deputada federal Flordelis e de outros quatro réus. A sessão acontecerá no dia 6 de junho, às 9h. Antes, estava marcada para o dia 9 de maio. A magistrada disse não haver tempo hábil para juntar ao processo todos os laudos requeridos pelas defesas.

A ex-parlamentar foi acusada da morte do pastor Anderson do Carmo, algo de tiros dentro da própria casa em 16 de junho de 2019, em Niterói. Presa desde agosto de 2021, Flordelis foi acusada de ser a mandante do assassinato. Na última terça-feira (26), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão preventiva dela.

De acordo com o portal G1, um dos laudos é a avaliação psicológica e psiquiátrica a que Flordelis, sua filha Marzy Teixeira, e sua neta Rayane dos Santos Oliveira se submeteram nessa quarta-feira (27), a pedido de suas defesas.

Liberdade

A Justiça concedeu, nessa quarta, liberdade condicional a Carlos Ubiraci Francisco da Silva, que foi julgado no dia 12 de março e recebeu pena de dois anos e dois meses de prisão. Ele, detido há um ano e oito meses, foi absolvido de participação na morte do pastor, mas condenado por associação criminosa armada.

No julgamento, o filho afetivo de Flordelis responsabilizou a mãe pela primeira vez pela morte do pastor.

