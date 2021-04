Justiça nega pedido de liberdade de Dr. Jairinho e mãe de Henry

"A manutenção da prisão temporária impõe-se haja vista a precariedade de argumentos e provas trazidas com a impetração", diz decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto edit

Revista Fórum - O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, negou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do vereador Dr. Jairinho e de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel. Os dois são acusados pela morte da criança de 4 anos.

Segundo informações do jornalista Nelson Lima Neto, na coluna do Ancelmo no O Globo, o pedido negado foi apresentado nesta própria segunda-feira (12) e apontava “arbitrariedades” que teriam sido cometidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

