Justiça nega pedido de passe livre em trens e metrô de SP no segundo turno das eleições

247 - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou um pedido do PSOL para garantir transporte gratuito em trens e linhas do Metrô de São Paulo no domingo (30), segundo turno das eleições presidenciais.

Até o momento, o passe livre foi liberado apenas pela Prefeitura da capital, em ônibus municipais, das 6h às 20h, em caráter excepcional.

Na decisão, o juiz Fausto Dalmaschio Ferreira, da 11ª Vara de Fazenda Pública, argumentou que, “caso obrigasse o governo do estado a dar gratuidade nos transportes da região metropolitana a menos de uma semana da votação, estaria desvirtuando o processo democrático, ainda que com o paradoxal objetivo de defendê-lo, uma vez que não há previsão legal ou orçamentária para o passe livre, neste caso, e também não foi realizado um debate público sobre o tema”, diz trecho de reportagem do G1.

O governo do estado informou que estuda a possibilidade de suspender a cobrança de passagem.

De acordo com levantamento divulgado pelo PT , neste 2º turno, todas as 27 capitais terão transporte público gratuito para todos os brasileiros e brasileiras.

