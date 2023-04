Justiça nega recurso do estado de SP e decide que PM preso pelo assassinato do lutador Leandro Lo continuará recebendo salário

Apoie o 247

247 - O Tribunal da Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu que o Policial Militar (PM) Henrique Velozo, preso provisoriamente pela morte do lutador de jiu-jítsu Leandro Lo, continuará recebendo salário. A decisão foi do dia 10 de abril. O PM voltou a receber salário em março deste ano e ficará preso provisoriamente até o julgamento, ainda sem data marcada.

O relator, Edson Ferreira da Silva, justificou a manutenção dos salários seguindo "orientação fixada pelo Órgão Especial desta Corte, contrária à suspensão dos vencimentos do servidor preso em caráter provisório, a despeito do regramento da legislação estadual sobre essa questão".

Em 4 de abril, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo pediu a suspensão dos pagamentos e afirmou que o auxílio reclusão recebido pela família do acusado é o suficiente, por corresponder ao valor do salário do policial.

A defesa do policial afirmou que suspender os pagamentos comprometeria a renda familiar.

