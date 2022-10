Justiça pede indenização de R$ 2 milhões a frigorífico que realizou evento pró-Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Trabalho (MPT) pediu uma indenização de R$ 2 milhões por danos morais a um frigorífico suspeito de pressionar os funcionários a vestir uma camiseta com o slogan e o número de Jair Bolsonaro (PL), informa o jornal Folha de S. Paulo.

O caso aconteceu em Betim, Minas Gerais. No evento organizado pelos frigoríficos Serradão e Frigobet - que são do mesmo dono - os funcionários foram obrigados a usar blusa amarela com slogan e número de Bolsonaro e ouviram ataques contra Lula (PT). Os funcionários relataram, ainda, que os patrões prometeram um pernil para cada um caso o atual presidente seja reeleito.

O MPT tomou conhecimento do caso através de uma denúncia anônima. O ato foi realizado no horário de almoço dos empregados e contou com a participação do deputado federal Mauro Lopes (PP-MG).

De acordo com reportagem da Folha, o MPT ainda tentou assinar um acordo com a empresa exigindo uma retratação pública, mas não obteve retorno. Além da indenização de R$ 2 milhões, o MPT pediu à Justiça que o frigorífico seja condenado a pagar R$ 2 mil para cada um dos empregados.

