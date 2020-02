Justiça proíbe Suzane Von Richthofen de frequentar aulas na faculdade

A Justiça indeferiu o pedido de Suzane Von Richthofen para frequentar as aulas do curso de Gestão do Turismo, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) em Campos do Jordão (SP) edit

247- A Justiça indeferiu o pedido de Suzane Von Richthofen para frequentar as aulas do curso de Gestão do Turismo, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) em Campos do Jordão (SP). A informação é do Portal UOL.

A decisão da juíza Dra. Wânia Regina Gonçalves da Cunha leva em consideração o fato de que os condenados em regime semi-aberto somente podem frequentar cursos profissionalizantes ou superiores se eles estiverem disponíveis na mesma comarca em que fica o presídio. Suzane hoje cumpre pena na penitenciária de Tremembé (SP).

Suzane passou no curso de gestão de Turismo, na oitava colocação, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), com a nota 608,42.