Justiça recupera US$ 60 milhões desviados em obras na gestão de Paulo Maluf

247 - Representantes do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e do ex-prefeito da cidade de São Paulo Paulo Maluf (PP-SP) assinaram nesta terça-feira (24) um acordo para a recuperação de US$ 44 milhões (cerca de R$ 227,4 milhões) aos cofres municipais depois que investigadores identificaram desvios de dinheiro na construção da avenida Água Espraiada, atualmente chamada Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital, e no túnel Ayrton Senna.

Os R$ 227,4 milhões são um valor referente a uma parte do acordo, que uma cifra total de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310 milhões). Segundo informações publicadas nesta terça-feira (24) pelo jornal Folha de S.Paulo, o consenso para a recuperação de US$ 44 milhões foi assinado por representantes do MP-SP, da empresa Eucatex (pertencente à família Maluf) e das offshores Kildare, Durant e MacDoel, três intermediárias para que o dinheiro desviado dos cofres públicos nos anos 1990 fosse direcionado à empresa da família de Maluf.

A Promotoria do MP-SP calcula que o total recuperado em processos que envolvem Maluf ultrapassa os US$ 100 milhões. É um número inferior ao valor do prejuízo ao município, que, segundo o ministério, chegou a mais de US$ 300 milhões.

