Justiça suspende CNH de mulher com dívida em SP

De acordo com a Justiça do município de Jales (SP), "a dívida pecuniária já chega a quase R$ 20 mil, em parte constituída por multa coercitiva" edit

247 - A Justiça do município de Jales (SP) determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo prazo de um ano, de uma mulher que possui uma dívida. De acordo com o juiz Fernando Antonio de Lima, da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, "a dívida pecuniária já chega a quase R$ 20 mil, em parte constituída por multa coercitiva".

De acordo com o processo, a suspensão servirá para que a dívida pecuniária seja cumprida. Trata-se de reparação por danos morais mais uma multa coercitiva de R$ 3 mil. A decisão foi de 15 de fevereiro de 2023.

A mulher precisa entregar os documentos necessários para uma transferência de um veículo ser realizada.

