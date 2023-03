Justiça suspende concurso após professor que criou a prova ficar em 1° lugar

A vaga de professor adjunto do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG edit

247 - A Justiça Federal atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) e suspendeu o resultado de um concurso público para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o professor que elaborou a prova ter sido aprovado em primeiro lugar. A vaga de professor adjunto do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas (ICB).

De acordo com MPF, o professor foi designado para a chefia do departamento em fevereiro de 2018 e, a partir do ano seguinte, participou diretamente da elaboração dos critérios da vaga.

