Justiça suspende pagamentos e nomeações no governo do RJ

A juíza Roseli Nalin, da 15ª Vara de Fazenda Pública, atendeu aos pedidos do Ministério Público do Rio de Janeiro em ação civil pública protocolada no último domingo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quarta-feira, 3, a suspensão de novas contratações e pagamentos em cargos secretos pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio.

A decisão liminar do TJ-RJ é em tutela de urgência e ordenou a suspensão dos pagamentos a contratados na boca do caixa, por ordem de pagamento. Reportagem do Uol aponta que somente os saques em dinheiro vivo nas agências do Banco Bradesco somaram mais de R$ 226 milhões entre janeiro e julho.

A juíza Roseli Nalin, da 15ª Vara de Fazenda Pública, atendeu aos pedidos do Ministério Público do Rio de Janeiro em ação civil pública protocolada no último domingo, 31, com base nas reportagens sobre o escândalo dos cargos secretos, divulgados desde maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A assessoria de imprensa do governo Cláudio Castro afirmou que "tão logo intimado, o Estado avaliará as medidas judiciais cabíveis".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.